Reddito di cittadinanza a oltre un milione di famiglie

Ai primi di gennaio del 2020, sono 1,6 milioni i nuclei familiari che hanno presentato domanda per il Reddito di cittadinanza. E poco più di un milione, pari al 67%, sono quelle che sono state accolte, mentre 88mila (il 5%) sono in lavorazione e 457mila (il 28%) sono state respinte. Sono i dati diffusi oggi dall'Osservatorio mensile dell'Inps.

Le famiglie titolari del reddito sono 916mila, mentre quelle che percepiscono la pensione di cittadinanza sono 126mila: nel complesso, si tratta di 1.041mila nuclei familiari, per oltre 2,5 milioni di persone coinvolte nel sussidio, come rende noto Repubblica.

L'importo medio mensile percepito da queste famiglie ammonta a 493 euro. L'importo medio varia in funzione della prestazione percepita: vengono erogati in media 532 euro per il Reddito di cittadinanza e 222 euro per la Pensione di cittadinanza. Il 67% dei nuclei percepisce un importo mensile inferiore a 600 euro e l'1% un importo mensile superiore a 1.200 euro.

Dall'entrata in vigore del provvedimento, sono state accolte circa 2 domande su 3 di quelle presentate per ottenere il reddito o la pensione di cittadinanza. Le domande accolte si concentrano nel Sud e nelle Isole, costituendo il 61% del totale, mentre quelle accolte al Nord sono il 24% del totale e quelle al Centro il 15%.

Analizzando le domande a seconda del canale di trasmissione con cui sono pervenute, emerge che l'80% è stato trasmesso dai Caf e dai Patronati e il 20% dalle Poste Italiane. Dalle regioni del Sud e dalle Isole sono arrivate la maggior parte delle domande (911mila nuclei, pari al 56%), mentre dalle regioni del Nord e del Centro ne sono pervenute rispettivamente il 28% e il 16%, corrispondenti a 463mila nuclei e 268mila. Per quanto riguarda la cittadinanza del richiedente, invece, nel 90% dei casi, la prestazione risulta erogata a italiani, nel 6% a un cittadino extracomunitatio, nel 3% ad un cittadino europeo e nell'1% a familiari de casi precedenti.

Ad oggi, 56mila nuclei famigliari hanno perso il diritto a ricevere il Reddito o la Pensione di cittadinanza: tra i motivi ci sono la rinuncia del beneficiario (pari all'8%), la variazione del reddito (10%), la variazione della composizione del nucleo (39%) e il cambiamento sia della composizione che del reddito della famiglia (42%).