Soldi alle regioni, un valdostano costa allo Stato il triplo di un lombardo

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato uno studio sulla cosiddetta spesa statale regionalizzata del 2016. Si tratta in soldoni delle risorse che quell'anno sono state trasferite agli enti regionali. Parliamo di 262,5 miliardi di euro, il 46 per cento della spesa statale complessiva pari a 563 miliardi e 640 milioni. In media, ognuna delle 20 regioni del Paese ha incassato 13,125 miliardi di euro, 3.718 euro a cittadino. In media, dal momento che tra una regione e l'altra si registrano differenze notevoli. In testa alla classifica c'è la Val d'Aosta, con 9.388 euro pro capite, quasi quattro volte in più della Lombardia ultima con appena 2.503 euro per ogni cittadino. In fondo alla classifica anche Emilia Romagna e Veneto (2.839 e 2.802 euro per ogni abitante).

Tuttavia, la spesa statale pro capite non è la stessa per tutte le venti regioni italiane. Al primo posto c'è la Val d'Aosta, che vanta un "incasso" per abitante (126.833 secondo il censimento del 2017) di 9.388 euro contro gli 8.575 e i 7.741 delle due province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Ad arrancare in fondo alla classifica sono le regioni più grandi e più densamente abitate: Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Lo Stato spende per ogni cittadino lombardo 2.503 euro, rendendo la regione con l'economia più sviluppata del Paese fanalino di coda di questa classifica.