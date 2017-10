Sovrapprezzi in bolletta, multe per 900mila euro dall'Antitrust

Nel mirino dell'Antitrust sono finite A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia, per sovrapprezzi in bolletta che potevano andare da uno a quattro euro e che era costretto a pagare chi avesse scelto di versare quanto dovuto con un bollettino postale o con la carta di credito.

Nei confronti delle compagnie che forniscono i servizi energetici, l'authority ha deciso sanzioni che si avvicino nel complesso a un milione di euro per la violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo dal 2014 in poi.