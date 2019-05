Stiamo perdendo il futuro

Sant'Agostino nelle sue «Confessioni» racconta che: il passato non è altro che la memoria del presente così come il futuro ne rappresenta l'anticipazione. Tutto ci riporta qui, a quest'attimo fuggente, al momento che stiamo vivendo, ad oggi, ad adesso. Tutto ciò crea in noi una sorta di «assenza» temporale. Manca una corretta analisi del tempo, quel flusso logico che inquadri correttamente il nostro percorso di vita attorno al quale scegliere come costruire e progettare ciò che più desideriamo realizzare. Tale condizione psicologica crea una forte distorsione nei nostri modi di agire, di scegliere. Ciò che viene distorto è il nostro comportamento, quello che i tecnici della finanza comportamentale individuano con il termine «Bias».

Nello specifico si tratta del «Bias» del Presentismo. Una ricerca del Censis ne sottolinea le caratteristiche. Lo studio evidenzia come le persone: «Vivano in un eterno presente, con poca storia e senza particolari visioni del futuro. Al desiderio si è sostituita la voglia, alle passioni le emozioni, al progetto l'annuncio. Davanti ad ogni percorso siamo abituati a cercare una scorciatoia e cioche costa sacrifico non solo non ci piace, come in fondo esempre stato, ma ci viene presentato dalla societacome un'inutile perdita di tempo». Così in un percorso sportivo si tende ad evidenziare il risultato più di quanto non si faccia con i tempi lunghi della preparazione. Accade lo stesso per i risparmi: la spasmodica ricerca di rendimento non consente di guardare alla progettualità dei temi importanti da affrontare nel nostro futuro. Vince la contingenza. Per questo siamo molto più preoccupati di come andranno le Europee, la Brexit e la guerra dei dazi tra Usa e Cina rispetto alle garanzie di indipendenza finanziaria delle nostre vite future, quando di questi temi non ci ricorderemo più.

Del resto con un ancoraggio così forte all'oggi, che problema potremmo mai pensare di avere domani? Non riuscire a leggere il futuro, vuol dire perdere ricchezza. Oggi e domani.