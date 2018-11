Tasse, stangata sui rifiuti: gli aumenti regione per regione

Benedetti rifiuti. Si avvicinano le scadenze per pagare la tassa sull'immondizia e i dati dicono che si tratta di una vera e propria stangata. Ogni famiglia, in media, paga qualcosa come 302 euro l'anno di imposte per la raccolta dei rifiuti. Certo: le differenze regione per regione sono molte. E in alcuni casi davvero consistenti. Si parla di uno scarto del 120% tra la regione più economica e quella più costosa, dato che sale al 270% tra la provincia dove si paga di meno e quella dove si versa di più.

Secondo quanto analizzato dalla rilevazione annuale dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia (il riferimento è una famiglia di 3 persone con casa da 100mq), il Trentino Alto Adige è ancore la regione dove il carico fiscale sull'immondizia è il più basso. In media gli abitanti pagano 188 euro, contro i 422 euro della Campania che invece è la regione più costosa. Se si analizzano le aree geografiche, al Nord si paga in media 256 euro, al Centro 301 euro e al Sud 357 euro.

Ma guardiamo agli aumenti. I cittadini che si trovano a pagare più dell'anno precedente sono quelli che abitano in Basilicata (+13,5% nella sola città di Matera). Diminuiscono invece i prezzi in 6 regioni, con picchi in Molise (-4,9%) e in Trentino Alto Adige (-4,5%). Il capoluogo in cima alla lista è invece Trapani (571 euro, + 49% rispetto all'anno scorso), quello più economico Belluno con "soli" 153 euro all'anno.

"I nostri dati concordano con l'indagine Istat secondo la quale il 70% delle famiglie italiane ritiene eccessiva la spesa per la raccolta dei rifiuti, percentuale che supera l'80% relativamente alle regioni del Sud e le Isole", spiega Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.

Ecco i dati:

- Abruzzo:

- Basilicata:

- Calabria:

- Campania:

- Emilia Romagna

- Friuli Venezia Giulia

- Lazio

- Liguria

- Lombardia

- Marche

- Molise

- Piemonte

- Puglia

- Sardegna

- Sicilia

- Toscana

- Trentino Alto Adige

- Umbria

- Valle D'Aosta

- Veneto