Tim, scatta il ricorso per la golden power

Tim si prepara a presentare un ricorso al Capo dello Stato sulla golden power. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la scelta dell'operatore sarebbe contenuta in una informativa che sarebbe stata deliberata nell'ultimo cda. Di fatto i termini per un ricorso al presidente della Repubblica andrebbero in scadenza domani, sono già invece superati quelli previsti per un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Di fatto questa mossa da parte di Tim sarebbe contro le decisioni portate avanti nello scorso autunno dall'esecutivo che ha imposto a Telecom alcune misure che vanno a definire la sicurezza degli asset della rete come ad esempio i cavi sottomarini di Sparkle e i servizi Telsy.



Secondo la società telefonica questo atto non rappresenta un atto ostile. A quanto apare questo tipo di ricorso è legato al ritardo da parte dell'esecutivo che non avrebbe ancora costituito un comitato di sicurezza per dare il via nlibera all'applicazione della golden power.