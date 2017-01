Per Tod's ricavi a quota un miliardo

Il fatturato consolidato del gruppo Tod's si è attestato a 1,004 miliardi nel 2016, con un calo del 3,2% rispetto all'anno precedente e quello del solo quarto trimestre è pari a 246,3 milioni (-1,5%). Ma il risultato, sottolinea una nota della griffe della famiglia Della Valle, evidenzia un significativo miglioramento rispetto all'andamento dei primi nove mesi del 2016, «a conferma del successo ottenuto dalle collezioni dell'Autunno/Inverno, focalizzate su prodotti iconici ed evergreen». L'obiettivo ora è quello di crescere puntando all'e-commerce e a nuovi punti vendita di ultima generazione. «Il miglioramento del trend dei ricavi registrato nell'ultimo trimestre dell'anno», ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di Tod's , «ha confermato la buona accoglienza da parte dei clienti per le collezioni invernali».

Positivi, secondo le indicazioni del top manager anche i primissimi segnali di vendita delle nuove collezioni estive, elemento che «ci conferma di essere nella giusta direzione: la strategia adottata sta dando buoni segnali. Stiamo lavorando per sviluppare bene e velocemente la divisione digitale che è, e sarà sempre di più, fattore determinante di successo. Per quanto riguarda l'e-commerce, la struttura sarà ancora più efficiente, pronta a cogliere tutte le opportunità che il mercato offrirà. Siamo molto focalizzati sulla crescita organica dei punti vendita esistenti, che hanno un grande potenziale, e sull'apertura di alcuni negozi di nuova generazione», ha specificato Della Valle.

Aggiungendo che la squadra manageriale, in parte rinnovata, sarà presto completata con nuovi arrivi «potenziando tutte le competenze necessarie per gestire il gruppo, che sarà in questo modo pronto per affrontare un mercato in forte e rapido cambiamento».