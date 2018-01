Tom Cruise: il nuovo Mission Impossible sarà Fallout

Tom Cruise ha appena lanciato il suo account Instagram. E l'attore ne ha approfittato per svelare il titolo ufficiale del nuovo "Mission Impossible", che sarà "Fallout", e la prima immagine dal film.

" Abbiamo alzato la quota per il sesto #MissionImpossible. Non vedo l'ora che voi ragazzi ne vediate di più ", si legge nella didascalia dell'immagine, che ritrae il noto attore in equilibrio precario su un elicottero, nei panni di Ethan Hunt. In uscita nelle sale cinematografiche in estate, vedrà nel cast anche Alec Baldwin, Henry Cavill, Rebecca Ferguson e Angela Bassett.