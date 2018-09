Tria tira il freno a mano: "No allo choc fiscale"

È l'ultima domanda dell'edizione 2018 del Forum Ambrosetti. La fa Renato Brunetta, rivolgendosi al ministro dell'economia Giovanni Tria: "Non sarebbe meglio uno choc fiscale, con la flat tax che era stata immaginata nel Contratto di governo?" .

L'intervento che precedeva la domanda era incentrato sulla manovra economica, che il ministro ha descritto come "equilibrata" e graduale, perché "non si può fare tutto subito" . Tria rivendica, così, la linea di prudenza sui conti pubblici: le riforme "partiranno gradualmente" . Alla risposta di Brunetta, il ministro risponde, come riporta l'Huffington Post, che "uno choc fiscale potrebbe portare a problemi di instabilità sociale e a non creare quel clima favorevole, friendly, per le imprese e gli investimenti" . La manovra, dunque, sarà lenta e non prevederà alcuno strappo, ma una ricerca "all'interno del grande bilancio dello Stato per trovare quelle risorse da spostare sulle riforme" .