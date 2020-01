Tridico sulla graticola: ora è caos all'Inps

Si apre un fronte caldissimo all'interno del governo giallorosso ed è quello che riguarda il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.

In un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la deputata di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, ha scritto di aver presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro. A scatenare la polemica sono state le indiscrezioni riportate in un articolo de La Stampa sulle presunte discriminazioni nei confronti di alcuni dirigenti Inps sgraditi ai vertici del Movimento Cinque Stelle.

La posizione espressa da Gadda è chiarissima: “ Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, chiarisca al più presto se le accuse contenute nella diffida di alcuni dirigenti dell'Istituto, inviata anche alla Corte dei Conti, corrispondono al vero. Se fosse vero che sono state moltiplicate le direzioni per questioni di spoil system a carattere politico, come scrivono alcuni dirigenti nel ricorso rivelato dal quotidiano 'La Stampà, saremmo di fronte ad un caso gravissimo ”.

La deputata renziana ha inoltre sottolineato come l'Inps sia un istituto indipendente e non “ un ministero con compiti di direzione politica ”. Per questo motivo non è previsto alcuno spoil system dei dirigenti in quanto “ sarebbe illegale effettuare nomine per questioni di presunta fedeltà ”. “ I dirigenti – ha poi aggiunto Gadda - vanno valutati per la professionalità, non certo per la vicinanza o meno al presidente o al direttore generale di turno ”.

In definitiva “ occorre chiarire se risponde al vero che le direzioni, invece di diminuire passando da 40 a 36, siano aumentate a 43 per mera spartizione politica e se esistano davvero i rischi di una causa che potrebbe arrecare danni alle casse dell'istituto, quindi alle pensioni dei cittadini ” ha concluso Gadda.

Opposizioni scatenate: "Tridico chiarisca"

I partiti dell'opposizione sono dello stesso avviso di Italia Viva. Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ha parlato di “ gravissime circostanze ” che “ l'Inps e il governo hanno il dovere di chiarire subito ”. " L'articolo, che riprende il contenuti di una serie di ricorsi che assomigliano molto a un'autentica rivolta contro il presidente Tridico - ha chiosato Bernini - delinea lo scenario di una gestione clientelare e dissennata sulla quale è necessario fare chiarezza. Per questo Forza Italia presenterà un'interrogazione urgente ".

Scatenata anche la Lega, che per bocca del senatore William De Vecchis ha ribadito la necessità di preservare l'autonomia dell'istituto: “ Gli effetti di una riorganizzazione finalizzata esclusivamente allo spoil system potrebbero avere conseguenze devastanti e non permetteremo che a farne le spese siano i contribuenti e i lavoratori ”.

Andrea Giaccone, deputato Lega nonché presidente della Commissione Lavoro è dello stesso avviso del collega: " Quanto sta avvenendo all'interno dell'Inps è alquanto surreale: un anno è passato e ancora non è stato nominato un Cda, probabilmente per problemi interni alla maggioranza giallo fucsia nella suddivisione delle poltrone ".

L’attacco di Salvini

Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha attaccato Tridico, annunciando un’interrogazione urgente a sua firma al governo e al ministro del Lavoro. “ L'Inps non è proprietà privata di Pasquale Tridico - ha tuonato l’ex ministro dell’Interno - Il governo spieghi se è vero, come denuncia oggi La Stampa, che il presidente dell'Inps ha sponsorizzato e attuato una serie di dubbie promozioni (con notevole aumento di spesa a carico dei cittadini) penalizzando chi non è allineato alle posizioni della maggioranza. Dimissioni immediate di Tridico se una sola delle accuse fosse confermata ".

Nel cuore della maggioranza si apre dunque l'ennesimo scontro tra Italia Viva e Movimento Cinque Stelle: dopo autostrade, prescrizione e reddito di cittadinanza, ecco il braccio di ferro su Tridico.