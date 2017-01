Trump fa volare Wall Street: ​prima volta sopra quota 20mila

Wall Street brinda con un rialzo che non si era mai visto prima sul mercato finanziario americano. Il Dow Jones ha, infatti, "sfondato" per la prima volta quota 20mila punti. A sostenere gli indici è un clima di rinnovata fiducia nel presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista dell'audizione a febbraio al Congresso. Il Dow Jones sale dello 0,51% a 20.013 punti, lo Standard & Poor's cresce dello 0,49% a 2.291 punti e il Nasdaq guadagna lo 0,67% a 5.638 punti.

A dispetto delle previsioni dei guru della finanza mondiale, Trump fa volare l'economia. E non solo quella americana. L'avvento del tycoon alla Casa Bianca è stata una vera e propria iniezione di fiducia per le principali piazze finanziarie dell'Occidente. Da Wall Street alle Borse del Vecchio Continente si registrano forti rialzi. Rialzi che prendono ancora più quota dopo la spumeggiante apertura di Wall Street dove il Dow Jones ha superato per la prima volta la quota psicologica dei 20mila punti. A sostenere gli indici è, appunto, il clima di rinnovata fiducia in Trump. I senatori democratici hanno, infatti, lanciato un piano da mille miliardi di dollari per rafforzare le infrastrutture americane e si dicono pronti a sostenere Trump qualora il presidente lo dovesse appoggiare.