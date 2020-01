Tutte le novità di Homi Fashion&Jewels a Palermo

Incontro con buyer, retailer e imprenditori siciliani a Palermo giovedì 9 gennaio alle 20.30 all’ Hotel Eurostars Centrale Palace per una nuova tappa del road-show nel quale vengono presentate le opportunità offerte da HOMI Fashion&Jewels, il salone dedicato agli accessori moda, bijoux e gioielli trendy in programma a Fieramilano (Rho) dal 15 al 18 febbraio.

Appuntamento che mette in primo piano le esigenze dei protagonisti del settore, riconfermando il ruolo di HOMI Fashion&Jewels quale interprete espositivo privilegiato delle tendenze e delle opportunità di mercato, a livello nazionale e internazionale. La Sicilia, infatti, secondo i dati Istat sull’export 2018, è tra le regioni italiane ad avere avuto un trend in crescita del +15%, e soprattutto con una considerevole crescita del tessuto imprenditoriale delle sue piccole e medie imprese. Palermo in particolare si è distinta dalle altre province per il positivo andamento del fatturato legato alle esportazioni (+54%) in cui i Paesi di riferimento sono i Paesi Bassi seguiti da Usa, Gibilterra e Turchia.

Conferma di come i prodotti Made in Sicily siano sempre più apprezzati: in relazione alla categoria merceologica, sono la gioielleria, gli orologi e la bigiotteria a costituire il 20.5% dei prodotti esportati dalla provincia di Palermo che, in Italia èl 24mo posto per esportazioni verso il mondo principalmente a Hong Kong, in Polonia e Lituania, mentre si attesta al 17% la percentuale relativa a cuoio e pelletteria.

L’edizione di febbraio della manifestazione si presenterà con un format rinnovato in base all’evoluzione delle logiche distributive, quindi con layout non più suddiviso in categorie merceologiche ma in quattro percorsi di visita strutturati sulle esigenze del visitatore e del suo target finale: Style, Everyday, Gems & Components, F&J International Delivery che si distingueranno così per caratteristica di prodotto, posizionamento e canale distributivo e al loro interno presenteranno spazi speciali ispirati a temi specifici o a proposte particolarmente originali e innovative.



Un focus particolare sarà dedicato anche ai momenti formativi: workshop, talk eincontri organizzati in collaborazione con docenti ed esperti del settore, che forniranno contenuti dedicati alla scoperta delle nuove tendenze. E ci saranno le sfilate, per apprezzare dal vivo le collezioni più rappresentative di bijoux e accessori moda. All’interno della manifestazione sarà presente infatti anche lo spazio speciale Trends che proporrà con un suggestivo concept visivo stili, atmosfere e tendenze del mercato, offrendo al visitatore spunti e suggestioni per la ricerca di novità ed opportunità di business in fiera.

In concomitanza con HOMI Fashion & Jewels si svolgeranno gli altri due importanti appuntamenti fieristici dedicati agli accessori moda, MICAM Salone internazionale della calzatura e MIPEL Salone della pelletteria, creando cosi un’ occasione unica di business internazionale per gli operatori del settore.

HOMI, Fashion&Jewels: Palermo, 9 gennaio dalle h. 20.30 @ Hotel Eurostars Centrale Palace