Tutto esaurito in Cina per la «Davos estiva»

Sono oltre 2.000 i leader del mondo governativo, del business, della scienza e della società civile che parteciperanno all'Assemblea annuale dei Nuovi Campioni, a Tianjin, in Cina, tra il 18 e il 20 settembre.

Organizzato dal World Economic Forum, il summit - ormai conosciuto come la «Davos estiva» - vedrà rappresentati 111 Paesi. Mentre il vertice di Davos, che si tiene all'inizio di ogni anno, punta i riflettori sull'agenda geopolitica, economia e sociale, la tre giorni di Tianjin riunisce i leader globali sul tema della Quarta Rivoluzione Industriale. L'obiettivo del summit, giunto alla sua 12esima edizione, è di fare sì che le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'internet delle cose vengano usate a beneficio della società e restino umano-centriche. Questo - sottolinea il Wef - richiede uno sforzo di collaborazione globale per definire i necessari principi e standard della Quarta Rivoluzione Industriale. Oltre a 20 panel di discussione di alto livello e alla riunione plenaria, il programma prevede 100 sessioni di lavoro con l'obiettivo di coinvolgere ogni singolo partecipante nella discussione.

Il vertice sarà anche l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dalla Cina nello sviluppo scientifico e tecnologico e fornirà l'occasione ai leader internazionali di discutere di questioni di importanza globale con i colleghi cinesi.