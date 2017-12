Veneto Banca, stretta sui manager: sequestrati beni per 59 milioni di euro

Si stringe il cerchio su imprenditori e manager di Veneto Banca. Questa mattinai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno sequestrato beni per 59 milioni di euro eseguendo il decreto emesso dal gip del tribunale di Roma. Il maxi sequestro rientra nel procedimento, ora in fase di udienza preliminare, che ha già portato agli arresti domiciliari nei confronti dell'ex ad dell'istituto, Vincenzo Consoli, e al sequestro di beni per vari milioni di euro che fanno a capo anche alla moglie Maria Rita Savastano.

Mentre la commissione Banche cerca di far luce sul fallimento di quattro banche, tra cui le due venete (Veneto Banca e Popolare di Vicenza) e gli oscuri legami con il governo Renzi, la giustizia fa il suo corso. Proprio oggi è stato eseguito un provvedimento di sequestro che riguarda altri cinque soggetti che, nella richiesta di rinvio a giudizio, la procura capitolina ha accusato di "ostacolo all'attività di vigilanza" . La Finanza ha messo le mani su liquidi, immobili (undici fabbricati e diversi terreni) e autovetture di lusso. Il tutto per un valore di 59 milioni di euro.