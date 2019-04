Veneto ultimo in richieste di reddito di cittadinanza: "C'è chi si vergogna"

Il Veneto è all'ultimo posto tra le regioni, per numero di richieste di reddito di cittadinanza, secondo i dati diffusi dal ministero del Lavoro. Sono 27.248 i veneti che, tra i Centri di assistenza fiscale (Caf) e gli uffici postali, hanno effettuato la richiesta, nonostante i dati siano ancora parziali.

Secondo Alfio Calvagna, presidente del comitato Inps del Veneto, e Claudio Zaccarin, responsabile dei centri di assistenza della Cgil per la regione, solamente un terzo delle persone con Isee sotto i 9.360 euro, ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza. Il motivo sarebbe legato a un senso di vergogna, il timore che altri cittadini vengano a sapere della situazione di una persona e del suo stato di bisgono: "Secondo me in regione c’è anche l’aspetto per cui ci si vergogna un po' a chiedere questi sostegni, perché poi in paese si viene a sapere, perché non sta bene..." , ha spiegato Calvagna al Corriere della Sera, che lo ha intervistato.