Xiaomi in Borsa sfida Apple e Samsung

C'è un nuovo concorrente per Apple e Samsung pronto a sbarcare in Borsa a Hong Kong. Si tratta di Xiaomi, che è un produttore cinese di smartphone come Huawei e Zte. Xiaomi fa le cose in grande, tanto che la sua quotazione potrebbe essere la più grande dopo quella della connazionale Alibaba.

Xiaomi, che oltre agli smartphone produce una ampia gamma di applicazioni elettroniche, punterebbe a raccogliere almeno 10 miliardi di dollari. E dunque il valore della compagnia potrebbe attestarsi intorno ai 100 miliardi di dollari. Xiaomi, nel terzo trimestre 2017, è diventato il quinto più grande produttore di smartphone con una quota di mercato del 7,4%, dietro Oppo e Huawei e ai leader di mercato Samsung e Apple. Quanto ai ricavi sono aumentati, l'anno scorso, del 67,5% su base annua a 114,62 miliardi di yuan (18 miliardi di dollari), di cui 82,5 miliardi generati dalle attività in Cina (+39,2%) e 32,1 miliardi da quelle all'estero (+250,4%). Oltre agli smartphone (il 70,3% dei ricavi), Xiaomi vanta il comparto apparecchiature connesse a internet (20,5%), dai gadget agli scooter, dai purificatori d'aria ai bollitori di riso fino ai servizi Internet (8,6%). I suoi smartphone non sono costosi come quelli di Apple ma rappresentano ugualmente una minaccia.

L'Ipo di Xiaomi sarà una delle prime con le nuove regole di Hong Kong in base alle quali compagnie con differenti classi di azioni possono quotarsi per attrarre più compagnie tecnologiche e superare la concorrenza di Wall Street e dei listini di Shanghai e Shenzhen. La Borsa dell'ex colonia britannica punta ad attrarre nel biennio società hi-tech cinesi per una capitalizzazione di mercato combinata pari a 500 miliardi di dollari. L'espansione della società al di fuori della Cina procede spedita. L'azienda ha firmato un accordo con Hutchison (proprietaria del 50% di Wind Tre) per portare i suoi prodotti nei negozi Tre in Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, Svezia e Regno Unito. E lo Xiaomi Mi MIX 2 è già nel listino di 3 da una settimana.

Inoltre presto potrebbe aprire anche un negozio fisico sull'onda di quelli della Mela Morsicata.