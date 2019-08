Le vacanze da "casalinga" di Elisa Isoardi

“ A chi tocca nun se ingrugna, dicono. Ma vuoi mettere la soddisfazione di riuscirci da sola? ”. Scrive così Elisa Isoardi, mentre con un tubo dell’acqua in mano e una cariola si fa riprendere mentre sistema il giardino di casa. Nessun atteggiamento da diva, un abbigliamento comodo che la mostrano semplice e alla mano proprio come piace alla gente. Per lei ultimi giorni di vacanza prima di riprendere il lavoro per la condizione de: “La prova del cuoco” che per il secondo anno la vede alla conduzione. La Isoardi è impegnata in ogni parte del programma e quest’anno al rientro a settembre sembra che ci saranno parecchie novità. Ma per il momento non ci pensa, la sua attenzione è tutta per il giardino di casa da sistemare.

Pochi giorni di vacanza, e poco mare a prescindere da inizio stagione, quando si è mostrata in costume sulla copertina di varie riviste. Ora però, prima di rientrare al lavoro, come molte casalinghe si dedica a sistemare qualche faccenda domestica. Qualche lavoretto da fare soprattutto in giardino, (che stia facendo un orto?) e poi, per evitare di entrare in casa con le scarpe sporche, si sciacqua con il tubo dell’acqua.

Certo le ciabatte non sono proprio supersexy, ma lei è fatta così una donna tutta sostanza senza tanti fronzoli, e sarà proprio per questo che al pubblico piace molto.