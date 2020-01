«Entriamo nell'era dell'Esperienza»

di HS Kim*

Una pietra miliare come l'anno 2020 ci dà la possibilità di guardare agli ultimi dieci anni e preparare il terreno per ciò che verrà.

Guardando indietro, vedo un decennio di enormi progressi, tra cui i dispositivi mobili smart e connessi che sono diventati quasi onnipresenti e l'Internet of Things, ai suoi albori nel 2010, che si è mostrata un tra le categorie tecnologiche in maggior crescita. Oggi la gran parte dei nostri dispositivi sono abilitati all'IoT, e continueremo a renderli il più possibile connessi e intelligenti, in una modalità che abbia senso per i nostri consumatori. E naturalmente, l'Intelligenza Artificiale ha preso forma ed è pronta a diventare una delle tecnologie più impattanti della nostra vita, modellando i nuovi modi di vivere e lavorare.

In Samsung vediamo un futuro ricco di opportunità. Con l'emergere dell'intelligenza artificiale e dell'IoT, finalmente resi possibili dalla potenza del 5G, l'inizio del 2020 segna un momento in cui un mondo intelligentemente connesso diventa realtà. E così, all'alba di un nuovo decennio, vediamo una nuova era della tecnologia: l'Age of Experience. Che sarà caratterizzata da una tecnologia in grado di soddisfare le vostre esigenze: i dispositivi vi comprenderanno come individui, sfumando i confini tra il mondo digitale e quello fisico e cambiando il modo in cui interagite con l'ambiente che vi circonda. L'Age of Experience vi aiuterà a creare un legame personale tangibile con la tecnologia che non era possibile in passato. Invece di cambiare la routine per integrare più dispositivi, saranno i dispositivi stessi a funzionare per voi senza problemi. Reagendo istantaneamente alle vostre necessità.

Grazie ai nostri importanti investimenti nell'IoT, AI e 5G, le esperienze di domani saranno costruite sulle tecnologie di cui Samsung è oggi pioniere. Ma ciò che forse è più importante è il nostro impegno a garantire che tutti questi progressi vengano utilizzati come una forza per il bene comune. L'innovazione consiste nel massimizzare il potenziale umano e nel lavorare con partner eccellenti attraverso una collaborazione aperta per sviluppare tecnologie che facciano progredire l'umanità. E credo che l'Age of Experience alzerà l'asticella per il 2020 e oltre.

Alla fine, l'innovazione non è l'obiettivo in sé, ma un punto di partenza per migliorare la società e il mondo. In modo che tutto - dai consumatori, agli innovatori, alla tecnologia nella vostra casa - possa lavorare insieme per il domani.

*presidente e Ceo Samsung Electronics