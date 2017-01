Evoluzione smartphone: la fascia media va al potere

C'è chi lo vuole sempre più top. Ma c'è anche chi capisce che avere uno smartphone può essere l'esito di un'operazione intelligente, ovvero comprare un prodotto che non costi un capitale ma che abbia tutte le funzioni al suo posto. Si chiama insomma fascia media quella in cui i telefonini hanno un prezzo accessibile e soddisfano le esigenze principali degli utenti e in questa zona di mercato, sono tante le aziende che cercano pubblico per i loro prodotti. Quel che conta però, più che la quantità, è la qualità e se fino a poco tempo fa Samsung navigava la fascia tra i 200 e i 500 euro con diversi (e troppi) modelli, il vero colpo è stato razionalizzare il tutto: così è nata la serie Galaxy A, che adesso arriva nella versione 2017 con device di livello superiore.

In pratica: con colore, stile e caratteristiche tecniche gli «A» si propongono di conquistare molti cuori hitech e ne hanno tutte le probabilità. Partendo dal design: disponibili in due varianti - Galaxy A5 da 5.2 pollici e Galaxy A3 da 4.7 pollici (in Asia ci sarà anche un A7 da 5.7 pollici) -, sono realizzati in metallo con vetro posteriore 3D che riprende il design di top di gamma e hanno una curvatura posteriore ai lati che li rendono belli ed ergonomici. Sono dotati di una fotocamera avanzata da 16 megapixel e di un tasto Home centrale (che legge anche l'impronta digitale), propongono una fotocamera sia anteriore che posteriore da 16 megapixel, con un autofocus ancora più preciso e accurato che rende le foto naturali e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità. E per i selfie, semplice è il comando che consente lo scatto toccando un punto qualsiasi dello schermo, con il display anteriore che funziona anche come flash. La fotocamera del Galaxy A offre anche una esperienza d'utente semplificata, consentendo ai consumatori di cambiare rapidamente le modalità dei filtri istantanei, per aggiungere sempre nuovi effetti alle fotografie. Si possono anche utilizzare le modalità specifiche, come quella Food Mode per ottimizzare e migliorare il colore e il contrasto degli scatti selezionati.

C'è insomma da sbizzarrirsi per divertirsi, contando anche sul fatto che i Galaxy A - che montano una porta Usb-C, quindi di ultima generazione - per la prima volta hanno la certificazione IP68: quindi sono resistenti ad acqua e polvere (profondità 1,5m per un massimo di 30 minuti) e di conseguenza non temono le trasferte in spiaggia. Altro plus è la funzione Always on display già esistente sui modelli superiori (quelli appunto da prezzo top) e che consente di controllare le notifiche senza dover accendere il telefono. Anche la durata della batteria è stata potenziata (3000 mAh con carica rapida nell'A5, 2350 mAh nell'A3), la memoria è espandibile fino a 256GB tramite slot microSD e inoltre, grazie ai 15GB di Samsung Cloud, il back up delle immagini è ancora più semplice. E sul fronte sicurezza l'avanzato sistema Area Personale mette a disposizione una cartella privata che supporta l'autenticazione biometrica.

Insomma con l'edizione 2017 Samsung mette a disposizione di tutto e di più, per un prezzo - come si diceva - davvero possibile: i due modelli sono disponibili a partire da questa prima settimana di febbraio a 329 euro per l'A3 e 429 per l'A5. Con appunto 4 colori (Black Onyx, Gold Sand, l'inedito Blue Mist e Peach Cloud) che renderanno l'acquisto non soltanto un'operazione intelligente, ma anche di stile.