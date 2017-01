Fabio Volo continua a non volare

Eccoci alla classifica finale del 2016, quella che riguarda la settimana dal 25 al 31 dicembre. Una settimana di stanca dopo la forte spinta natalizia (a volte c'è una piccola ripresa nella settimana seguente per i regali della Befana). Finito l'effetto regalo, Alessandro D'Avenia con L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (Mondadori) riesce a superare il Roberto Saviano di La paranza dei bambini (Feltrinelli). Novemila e cinquecento copie contro settemila e seicentottantuno. In risalita Carlos Ruiz Zafón: Il labirinto degli spiriti (Mondadori) vende poco meno di quattromila e novecento copie. Molto meno delle 28mila della settimana precedente, ma abbastanza, in questa settimana di bassa, per scavalcare sua «maghezza» J.K. Rowling, la quale dalle precedenti 28mila e spiccioli è scesa a quattromila e quattrocento.

E basta questo dato a mostrare tutta la differenza tra la settimana natalizia e i momenti di classifica «normale». Finite le feste torna anche a farsi vedere in Top Ten Valter Longo. Perché se le feste non sono tempo di dieta, il post festivo, con la cintura che stringe e il giro vita che deborda, è tutta un'altra questione. Così La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni (A. Vallardi) è tornato al sesto posto con quattromila e duecento copie. Non sembra dare segni di particolare brillantezza il libro di Fabio Volo: A cosa servono i desideri (Mondadori) scende al nono posto e deve accontentarsi di circa tremila e cinquecento copie. Per altri autori sarebbe grasso che cola, ma trattandosi di Volo si può dire che questa volta qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato la formula delle pagine vuote coi puntini di sospensione... Trasformano il volumetto che costa 12 euro in una lettura da 30 minuti. E forse qualcuno alla fine si è messo a fare, come dargli torto, il conto del costo al minuto.