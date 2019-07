Come far tornare i conti in tasca alla Chiesa di Roma

Il tema dei «soldi della Chiesa» esce a ogni tornata storica anticlericale. Il papa Paolo VI, stufo, vendette la tiara pontificia «per darne il ricavato ai poveri», secondo la richiesta della canea sessantottarda. Risultato: i poveri videro sì e no cinque lire a testa, mentre la veneranda corona finì al solito miliardario americano, che se la mise in salotto per rallegrare i suoi party. Fu l'allora cardinale di New York, sordo alle sirene del progressismo, a raccogliere i soldi per ricomprarla, così che quell'opera d'arte e cimelio storico tornò a disposizione di tutti.

Rino Cammilleri