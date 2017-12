Fare incantesimi (ma che spavento)

Se amate il GDR, probabilmente avrete giocato a Skyrim, made in Bethesda. Però, farlo con la realtà virtuale è una esperienza che un appassionato di questo particolare titolo deve assolutamente compiere. Skyrim VR, infatti, vi cala, come da copione, «dentro al gioco», soprattutto utilizzando la coppia di PlayStation Move. Potrete fare di tutto: lanciare incantesimi, tirare frecce, menare fendenti con uno spadone. Provate a entrare virtualmente in un dungeon: quello che fino a ieri sembrava pericoloso, adesso che sarete «dentro», vi creerà emozione e una buona dose di reale spavento. Insomma, il gioco che può realmente far decollare le vendite del VR.

