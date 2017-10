Fiemme-Obereggen, piste da sci aperte dal 25 novembre

Sabato 25 novembre è la data da segnare in rosso sul calendario perché è il giorno in cui prenderà il via la stagione dello sci in Val di Fiemme, nel comprensorio Fiemme-Obereggen che si estende con i suoi 110 km di piste fra le Dolomiti del Trentino. Con molte novità fra impianti di risalita tecnologici, arte e design fra le skiarea Alpe Cermis, Bellamonte-Alpe Lusia, Ski Center Latemar, Passo Rolle e Lavazé-Oclini.

A partire dalle nuove opere d’arte che si incontrano lungo la bella pista Agnello di Pampeago nello Ski Center Latemar, create lo scorso luglio dagli artisti della manifestazione d’arte contemporanea nella natura RespirArt. La Agnello e la sua variante invitano così a un divertente skisafari fotografico fra 13 opere d’arte che si ammirano anche dalla seggiovia Agnello (altre 7 si possono ammirare solo d’estate). Si scia fra giganteschi bozzoli di lana, opere d’arte che “incorniciano” le guglie del Latemar e stravaganti installazioni puntate al cielo. Le nuove opere in pista sono “Acutis”, un cerchio radioso di acciaio corten creato dall’artista di Gioia Tauro Cosimo Allera (vicino a Baita Caserina), le grandi gocce fra i rami dell’artista trentino Federico Seppi, intitolate “Simulacro” (accanto al rifugio Agnello), e le sedie sospese dell’artista della Val di Fiemme Piergiorgio Dolina, intitolate “Conversazioni virtuali” (sotto la seggiovia Agnello). Dalla scorsa stagione il comprensorio Fiemme-Obereggen si è dotato di innovativi impianti di risalita, fra cui una nuova cabinovia e un telemix, e rifugi nuovi o totalmente rinnovati.



Sulla montagna del sole, l’Alpe Cermis, si scia anche due sere alla settimana. La pista Olimpia 3 si illumina ogni mercoledì e venerdì, dalle 19.30 alle 22.30. Chi prenota una cena al Ristorante Baita Dosso Larici, per concedersi qualche sciata sotto le stelle, trova un ambiente completamente rinnovato, sia all’interno del locale, sia all’esterno. Il lounge-bar La Baita Tonda, il Dosso Larici e la stazione di arrivo della cabinovia Alpe Cermis ora appartengono a un’unica struttura green fra vetrate e listelli di larice. Cermislandia, il parco neve dedicato ai bimbi, presenta tre novità: una pista per gli slittini, una pista per gommoni-tubing e il grande Campo Scuola di Dosso Larici.

Nella skiarea Bellamonte-Alpe Lusia, dove gli sciatori accarezzano i confini nel Parco naturale di Paneveggio godendosi la spettacolare vista sulle Pale di San Martino, le piste ampie e sinuose, sono servite dalla nuova e silenziosissima Cabinovia Bellamonte 3.0 che, sostituendo due seggiovie, ha permesso di eliminare dalle piste da sci 13 piloni. La seconda fermata porta anche all’imbocco della nuova pista da slittino Fraina (2 km).

E fra i 48 km di piste dello Ski Center Latemar sono pronti a bissare il successo di pubblico della passata stagione il rifugio Oberholz di Obereggen, dal design “museale”, il moderno telemix Laner di Obereggen con sedute riscaldate (il primo impianto del Fiemme-Obereggen con seggiole e cabine sulla stessa fune) e la nuova pista da slittino di 750 metri Absam, in località Laner, che va aggiungersi alla pista da slittino Obereggen di 2,5 km.

Da sottolineare l’offerta neve “chi prima arriva meglio alloggia” che offre diversi buoni motivi per prenotare subito: prezzo più vantaggioso dell’hotel con sconto fino al 15% per prenotazioni entro il 15 ottobre (non cumulabile con altre offerte, valida per prenotazioni di minimo tre notti escluso il periodo dal 26 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018); 5% di sconto sull’acquisto dello skipass plurigiornaliero; 10% di sconto sul noleggio dell’attrezzatura da sci; 20% di sconto sui corsi collettivi di sci; accesso a 110 km di piste distribuiti su cinque Skiarea (Alpe Cermis, Ski Center Latemar, Bellamonte Alpe Lusia, Passo Rolle e Passo Oclini); serate di sci sotto le stelle, divertimento e musica nei rifugi e après ski; FiemmE-Motion Winter Card con oltre 30 attività oltre lo sci.

Inoltre, da 10 al 17 dicembre ci sono gli Ski Opening, due weekend musicali per festeggiare l’inizio della stagione. Rifugi e locali notturni a Cavalese e Pampeago, propongono performance deejay, attori e campioni di diverse nazionalità, accomunati dalla passione per la musica e lo sport.

Informazioni e prenotazioni: www.visitfiemme.it