Fiordaliso: "Farò reclamo. Non ho voglia di venire alle mani"

Brutta disavventura per Fiordaliso nelle ultime ore a bordo di un treno locale che la portava da Arezzo a Roma. La cantante stava tornando nella Capitale in compagnia dei suoi due chihuahua, quando è stata redarguita dal capotreno. Fiordaliso ha, quindi, deciso di raccontare la sua disavventura su Twitter, trovando la solidarietà di Rita Dalla Chiesa.

“ Sto litigando ferocemente con un capo treno che dice che i miei 'ciwi' devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola... quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano. Ora parte la lite furibonda. già il mio treno era in ritardo ed ho preso un locale ”, ha scritto Fiordaliso sul social dell'uccellino blu. Sono stati diversi i commenti di supporto per la cantante sarda e tra questi spicca quello di Rita Dalla Chiesa: “ Fatti valere, Fiorda! La museruola a quelle due pulci? ”

Non è passato molto tempo perché Fiordaliso aggiornasse i suoi follower con un nuovo tweet in merito: “ Ho pagato 34 euro per il tratto Arezzo-Roma. E non dovevo pagare. Trenitalia, qui siamo alla follia. Ora farò reclamo. Non ho voglia di venire alle mani. ” La cantante ha poi proseguito: “ Io ho pagato 14 euro di biglietto per l'unico treno che mi portava a Roma. I miei due chihuahua 34.50. Non state bene. ”

Sto litigando ferocemente con un capo treno ..che dice che i miei ciwi devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola ..quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano ..ora parte la lite furibonda ..già il mio treno era in ritardo ,e ho preso un locale — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) September 8, 2019

Pagato 34 euro ..X il tratto Arezzo Roma ..E NON DOVEVO PAGARE ..@trenitalia qui siamo alla follia ..ora farò reclamo ..non ho voglia di venire alle mani — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) September 8, 2019

Io ho pagato 14 euro di biglietto ..X l’unico treno che mi portava a Roma ..i miei due chihuahua 34.50 @trenitalia non state bene .. — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) September 8, 2019