Fiorentina e Cagliari ritirano ​la maglietta di Davide Astori

La morte di Davide Astori ha sconvolto il calcio. Ora quel mondo che lo ha cresciuto, visto diventare un professionista e capitano di una delle squadra più amate in Italia, la Fiorentina, è pronto a donargli immortalità. La Fiorentina e il Cagliari hanno deciso di ritirare la sua maglietta.

La decisione delle due società

Nel giorno in cui l'autopsia disposta dal procuratore generale di Udine svelerà la caua della morte improvvisa del difensore, Fiorentina - la squadra di cui era capitano - e il Cagliari - squadra in cui ha militato per 6 anni prima di essere ceduto alla Roma - hanno deciso di ritirare la maglietta numero 13.