Galleria, l'hotel 7 stelle non paga il Comune

Chiara Campo

Quasi tre milioni di affitti non pagati. A non versare i bollettini al Comune per i primi nove mesi del 2016 (l'ultimo trimestre sarà rendicontato a giorni) non è un inquilino qualsiasi, ma il «Seven Stars Galleria», l'hotel a sette stelle che vincendo un bando alla volta ha occupato i piani alti del Salotto. A svelare il debito ieri in Commissione Bilancio è stato il consigliere di Forza Italia Pietro Tatarella, che il 22 dicembre ha presentato una formale richiesta al settore Demanio per verificare se ci fossero situazioni di morosità. La dirigente ha confermato che i pagamenti non ancora effettuati dalla società presieduta da Alessandro Rosso, concessionario degli spazi dell'albergo e altri ancora da inaugurare in Galleria, a tutto il terzo trimestre 2016 ammontavano a 2,7 milioni di euro. Dopo l'interessamento di Tatarella, che la definisce ironicamente una «casualità», da 40 giorni (...)