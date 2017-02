Al Grand Hotel della Posta fra rossi calici, coccole e relax

Valentina Castellano Chiodo

«Il cliente è un gioiello posato sul cuscino dell'ospitalità» sosteneva lo scrittore americano Rex Stout. A questo concetto si ispira tutta la famiglia Giacomelli, la cui gestione del Grand Hotel della Posta di Sondrio è diventata una missione, che sposa eleganza e arte, cucina gourmet e puro relax. A sole due ore da Milano si raggiunge il palazzo storico, datato 1862, che un tempo accoglieva carrozze, cavalli e signori della città per la sosta e il ristoro lungo la via Valeriana, antica strada che percorreva la Valtellina fino all'alta valle. Ancora oggi l'albergo domina la piazza Garibaldi e riceve gli ospiti nelle sue sale dai colori pastello, finemente ristrutturate e disseminate di opere moderne e contemporanee, provenienti dalla prestigiosa collezione del Credito Valtellinese. Si passeggia nel giardino fra le sculture di Daniel Spoerri, si cena di fronte ai paesaggi alpini, i ritratti equestri e le nature morte di scuola lombarda ed è la pace dei sensi fra le pietre scure, le tradizionali piode, che personalizzano l'architettura della sala colazione ed emanano energia positiva nella spa Fonte della Posta, dedicata alle coccole e ai massaggi.

Gli amanti del vino possono raggiungere il vicino quartiere di Scarpatetti e, camminando fra i vicoli pittoreschi, i giardini nascosti e le case storiche, cercare la nuova saletta degustazione dell'Azienda Agricola Alberto Marsetti, per assaporare i vini delle terrazze retiche di Sondrio, come il Rosso di Valtellina o lo Sfursat, ottenuto dal Nebbiolo e affinato per 24 mesi in barriques, poi 8 mesi in bottiglia in cantina. Per le visite guidate ai vigneti e gli assaggi: www.marsetti.it. Il Grand Hotel della Posta offre pacchetti speciali: benvenuto con frutta, cioccolato e bollicine del territorio, due notti con colazione servita in camera, cena con menu dedicato alle delizie di stagione, card Lungolivigno Club con 500 punti bonus per lo shopping e possibilità di utilizzare la spa (e soprattutto di riservarla dalle 22 a mezzanotte) a 199 euro a persona. Per informazioni su tutti gli hotel del gruppo: www.lungolivigno.com.