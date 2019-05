Gf, Francesca e Gennaro: "Io e te arriveremo in finale"

L’opinionista Francesca De André e il single Gennaro Lillio sono sicuramente i due personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Entrambi i concorrenti sono riusciti a rendersi protagonisti di un flirt che sta facendo molto discutere. Nel corso delle varie puntate, però, sia l’uno che l’altra hanno sempre smentito l’esistenza di un’attrazione fisica ed hanno sempre ribadito di avere un semplice rapporto di amicizia.

Le clip mandate in onda lunedì scorso, però, sembrano parlare davvero in modo molto chiaro. Ad ogni modo, nel corso della notte appena trascorsa, Francesca ha pronunciato una frase rivolta a Gennaro che ha fatto sorgere il dubbio. Che tra i due possa essere semplicemente una strategia?

La frase sibillina detta da Francesca a Gennaro

Questa notte Gennaro e Francesca si sono lasciati andare ad una conversazione intima. Mentre mangiavano uno yogurt, la De André ha detto al suo interlocutore di essere convinta di arrivare in finale con lui: "Sono convinta che io e te riusciremo ad arrivare alla finale". A cosa è dovuta questa convinzione? Forse al fatto che i due hanno reso davvero intrigante la Casa con i loro atteggiamenti?

La frase di Francesca a Gennaro ha lasciato spazio al dubbio che i due possano aver dato luogo ad una strategia finalizzata al rimanere in Casa. Solitamente, infatti, il pubblico da casa tende a lasciare in gioco le persone coinvolte in qualche flirt, proprio per scoprire come andrà a finire. Che sia questo, dunque, anche il caso dei due ragazzi? I dubbi sono davvero molti anche se per il momento non vi è alcuna certezza in merito.