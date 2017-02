Guida in stato d'amnesia per 400 chilometri e si schianta

Ha guidato per quattrocento chilometri, senza meta e forse senza nemmeno accorgersi di dove fosse diretto. Vittima, con ogni probabilità, di un'amnesia. Il viaggio di un 77enne calabrese, però, ha rischiato una fine tragica.

Strano episodio quello che è venuto alla luce a Sarno, nel salernitano, dove i vigili urbani hanno soccorso e salvato un anziano originario della provincia di Cosenza che aveva appena subito un grave incidente con la sua auto, finendo contro un’altra autovettura. L’uomo, però, non ha saputo dare alcuna spiegazione di perché si trovasse lì e dei motivi per i quali avesse deciso di intraprendere un viaggio così lungo senza, apparentemente, fermarsi nemmeno un attimo.

L’anziano è stato soccorso in stato confusionale. Dal quadro clinico è emerso che il 77enne calabrese soffre di amnesia. E quindi l’ipotesi è che, come ha riportato Il Mattino, l’uomo si sarebbe allontanato da casa in auto, mettendosi al volante della sua Fiat Multipla, e che avrebbe continuato a guidare, praticamente immemore e senza sapere dove fosse diretto, fino a che – probabilmente per un piccolo malore o un colpo di sonno – la sua corsa è finita contro un’altra vettura. In un paese lontanissimo da quello di Fuscaldo dove ha sempre vissuto.

I familiari del pensionato l’hanno raggiunto in Campania dove l’hanno riabbracciato.