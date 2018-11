Heineken e Formula 1 uniti per il bere responsabile

Alessio Giannullo

Per la prima volta nella storia del Gran Premio d'Italia di Formula 1, il 2 settembre scorso, appena prima che si scaldassero i motori, sono successe due cose che a Monza non si erano mai viste prima. Due iniziative accomunate da un unico obiettivo: regalare agli spettatori una prospettiva differente sul Gran Premio. Due idee di Heineken, che dal 2016 è legata alla Formula 1 da una partnership globale.

A pochi minuti dall'inizio della gara è stata creata una sorta di installazione live: venti camerieri, i Grid Waiters, si sono affiancati ai piloti e ai team posizionati sulla griglia di partenza, per offrire a ciascuno di loro Heineken 0.0, la nuova birra analcolica di Heineken, che ha così voluto utilizzare uno sguardo diverso per sottolineare l'importanza del consumo responsabile in un contesto ideale come quello di Formula 1.

Quando servono precisione e concentrazione, infatti, un singolo dettaglio può fare la differenza e, dunque, anche una sola birra può influire sulla performance di guida.

Il messaggio di Heineken è forte e inequivocabile: «Quando guidi non bere. È concessa solo la birra analcolica».

Poco prima, dopo l'apertura del Gran Premio con l'inno nazionale, sono invece entrate sulla pista tre imponenti Special Queen: vestite ognuna con uno dei colori che compongono la bandiera nazionale, issate su strutture alte 4 metri, la soprano Vittoriana De Amicis, prima voce della Fondazione Pavarotti; la pop singer Loretta Grace, nota al grande pubblico per i musical Ghost e Sister Act, e la giovane violinista Anastasiya Petryshak, hanno unito i loro talenti per cantare insieme il «Va' Pensiero». Enjoyment, divertimento e gioia di vivere, «rispetto» verso gli individui, la società e il pianeta e «passione» per la qualità, che significa produrre eccellenza. Questi i valori fondanti del Gruppo Heineken, al centro di ogni strategia e di ogni progetto globale o locale. E dal rispetto deriva l'impegno per la sostenibilità e l'attenzione per l'impatto di ogni attività sul territorio e sulle comunità in cui opera.

In linea con il valore di enjoyment e con la fresh perspective che Heineken offre ai suoi consumatori in tutte le sue iniziative, il Gp di Monza è stato anche relax e divertimento nell'esclusiva piscina che durante i tre giorni ha ospitato centinaia di fan della F1.