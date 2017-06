«Ho raccolto la vita in un album Mia figlia Chiara mi ha copiato»

Marina Di Guardo, 55 anni, è mamma di Chiara Ferragni, 29 anni, una della più seguite web influencer, Francesca 27 e Valentina 24. Ex vicedirettrice dello showroom Blumarine, oggi è una scrittrice di successo. Il suo quinto romanzo, edito da Mondadori, «Com'è giusto che sia», è un thriller a favore delle donne. E' nata a Catania ma ha vissuto molti anni a Cremona, città del suo ex marito. Ha sempre sognato di diventare scrittrice. Una passione che ha sempre coltivato scrivendo racconti mai pubblicati. Per molti anni ha lavorato nel settore della moda e per dieci anni è stata responsabile delle vendite della Bluemarine di Milano. Ma dopo la nascita delle figlie ha abbandonato la moda