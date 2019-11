Homi Fashion&Jewels, collezioni esclusive nella nuova area Style

"Style" ovvero collezioni dall’alto contenuto di design, di ricerca e di artigianalità realizzate da aziende nazionali e internazionali. Collezioni esclusive si potranno scoprire in questo nuovo spazio, una delle novità della prossima edizione di Homi Fashion&Jewels, il salone degli accessori moda, bijoux e gioielli trendy che si terrà dal 15 al 18 febbraio 2020 in Fiera Milano a Rho.

L’area Style ospiterà la sapienza stilistica di Amlé, azienda di gioielleria campana, che con le sue collezioni ricerca e reinterpreta in chiave contemporanea gli elementi della tradizione artigianale campana. Così tamburelli in miniatura dipinti a mano, teste in terracotta, ex voto ricavati da autentici stampi borbonici ancora tutti rifilati a mano, arricchiscono le creazioni uniti a coralli grezzi del mediterraneo, perle barocche e pietre semipreziose per far si che da ogni pezzo nasca non solo un gioiello, ma un’opera d’arte.

L’area accoglierà la varietà stilistica dei gioielli d’autore e degli accessori di raffinata eleganza di AiBijoux azienda di Torino che nasce da due donne, una madre – TriptaKhanna, imprenditrice – e una figlia – Nisha Gir, architetto che è distributore esclusivo in Italia delle creazioni realizzate da designer e da brand internazionali come Ayala Bar, Kurshuni, India19, Picto, Joidart, Alexandra Tsoukala, SenceCopenhagen, Babylonia, Mary Frances raffinati interpreti del gusto contemporaneo.

Tra i protagonisti anche l’artigianalità stilistica dei bijoux e degli accessori moda di Vintage Bijoux, azienda veronese che oltre alle creazioni di bijoux, spesso ispirate alla natura e alle sue creature, presenterà una nuova collezione di borse e di accessori moda dove l’elemento principale è la fantasia e la creatività.

Infine, l’area style ospiterà l’estro stilistico di Carlo Zini Milano e i suoi bijoux in strass, smalti, pietre dure, cristalli e resine colorate. Le donne più belle ed eleganti del mondo hanno avuto il piacere di indossare i bijoux di Zini. Da Naomi Campbell, Liza Minelli ,Tina Turner, Carol Alt fino alla giovane rapper Roshelle.

In concomitanza con Homi Fashion & Jewels - ricordiamo - si terrano in Fiera Milano gli altri due importanti appuntamenti dedicati agli accessori moda, Micam Salone internazionale della calzatura e Mipel Salone della pelletteria, tre saloni che fanno sistema per spingere il business dell'accessorio moda.

Tutte le informazioni su www.homifashionjewels.com/it