HostMilano "disegna" lo stile dell'ospitalità del futuro

Arredo, tecnologia e tavola: ovvero soluzioni, materiali, interior design e outdoor ed esterni che delineano le tendenze di stile sono uno dei “motori dell’innovazione” di HostMilano 2017, il salone internazionale dell’ospitalità professionale che si terrà in Fiera Milano dal 20 al 24 ottobre.

Un salone sempre più importante e globale con 2.081 aziende che hanno confermato la propria presenza, di cui 1.255 italiane (60,3%) e 826 estere (39,7%) in rappresentanza di 51 Paesi, con un incremento del 3,5% rispetto alla stessa data del 2015. E ben 1.500 buyer selezionati con delegazioni che arrivano da tutto il mondo. L’area dedicata ad Arredo & Tavola infatti, conferma crescita e interesse per tipologia e merceologia di aziende espositrici: quasi il 19% della manifestazione, contro il 43,7% del macro settore Ristorazione professionale e Pane Pizza Pasta, e il 37,5% del Caffè Tea - Bar Macchine Caffè Vending - Gelato Pasticceria.

Trend confermato dai numeri del settore elaborati da Fiac/Anima, l'associazione delle aziende produttrici italiane di articoli casalinghi. Nel comparto articoli casalinghi, il valore della produzione nel 2016 (865 milioni di euro) è cresciuto dello 0,3% rispetto al 2015, ma il trend dovrebbe rafforzarsi nel 2017 arrivando fino al 2%. Sul fronte dell'export (66% della produzione e 568 milioni di euro), nel 2016 è stato registrato il +0,5% e si prevede +1,9% alla fine di quest’anno. Sul fronte della domanda internazionale, al primo posto c’è la Francia (105,6 milioni), seguita da Germania, Stati Uniti, Svizzera e Spagna.

E ad Arredo, Tecnologia e Tavola torna Exihs che arricchisce la presenza delle migliori soluzioni, da quelle innovative a quelle tradizionali, declinate attraverso i format più originali realizzati da architetti, designer e art director di livello internazionale che ridefiniscono l’ambiente hospitality in chiave creativa. Arredi e complementi d’arredo assieme a idee come concept store e allestimenti “ibridi”, dove le tecnologie che caratterizzano ogni aspetto del tema arredo - a cominciare dalla scelta di materiali inediti, ricercati ed eco-friendly. Ma l'aria di novità continua anche quando si passa alle proposte per la tavola, dove tra plastiche e vetri artigianali, legni e porcellane, si presentano le regole della “bella tavola” di domani, all'insegna di praticità, estetica ed esigenze di ecosostenibilità, sia che si parli di tableware che di abbigliamento professionale.

Exhis, Excellent Italian Hospitality Services è invece lo spazio espositivo pensato dal regista e scenografo teatrale Davide Rampello, che ha dato vita al racconto dell'installazione, tradotta poi nella pratica dall'architetto Dante O. Benini, dedicata al contract d’eccellenza e all’accoglienza Vip, ripercorre la storia dell’accoglienza del nostro Paese attraverso una performance, in cui la scelta delle soluzioni architettoniche e dei materiali diventa un'opera d'arte.

Accanto a incontri business to business e meeting d’affari, HostMilano propone oltre 500 eventi tra workshop, occasioni di formazione, tavole rotonde e show-cooking. Come HosThinking – 10 Designer per 100 Prodotti, in collaborazione con Poli.design e con il patrocinio di Adi - Associazione Italiana per il Disegno Industriale. Appuntamento live durante il quale 10 designer selezioneranno 100 soluzioni tra quelle ideate dagli oltre 2.000 espositori. I progetti dovranno riguardare la creazione di nuove esperienze e scenari d’uso nell’ospitalità: dai format di interior design, a quelli per food, retail, settore alberghiero, passando per prodotti per l’arredo, la tavola e il living. Smart Label, invece è “l’etichetta” che segnala l’innovazione ed è destinata a quei prodotti, servizi, progetti che si sono distinti in termini di funzionalità, tecnologie, sostenibilità ambientale o design nel settore hospitality.

Altro evento di grande interesse è Futurbar Green, iniziativa speciale di HostMilano 2017, un prototipo realistico di allestimento per un locale Ho.Re.Ca. ecosostenibile di circa 300 mq, al cui interno le aziende e i distributori possono essere presenti ed esporre i propri prodotti (arredi, tecnologie, attrezzature e servizi). Terza edizione per il Premio internazionale di architettura e design Bar, Ristoranti, Hotel d'autore 2017, curato da In/Arch, Gambero Rosso, Dipartimento Architettura-Università degli Studi di Roma Tre, Artribune, Archilovers e HostMilano, con il patrocinio di Adi e in partnership con FederlegnoArredo.

Chiude la serie di eventi l’aggiornamento professionale con due incontri per architetti ed esperti del settore user experience e percezione nelle soluzioni, nei prodotti, nei servizi per l’ospitalità e ospitalità 4.0, servizi e prodotti per l’ospitalità contemporanea.

Tutte le informazioni: www.host.fieramilano.it