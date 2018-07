I centri d’accoglienza? Come un buco nero per le casse dello Stato

Ben 85 bandi di gara d’appalto su 101 indetti dalle prefetture italiane per aprire e gestire un centro d’accoglienza vengono bocciati. A dirlo è il primo rapporto sui Cas – Centri d’accoglienza straordinaria – scritto da In Migrazione, per valutare i costi e gli sprechi della macchina solidale italiana. Che è più che ingolfata.

Perché, in primis, solo 16 bandi di gara raggiungono la sufficienza, mentre 64 sono carenti e 21 risultano essere molto scarsi. Insomma, l’85% è insufficiente e inadeguato. Appalti pari alla bellezza di 178.338 posti e a oltre il 90% della capacità totale della cosiddetta "prima accoglienza", caratterizzate, guarda caso, da forti ritardi burocratici nell'espletamento di tutte le procedure, che si tramutano in ulteriori aggravi per le casse statali.

I singhiozzi dell'accoglienza

Insomma, un buco nero capace di inghiottire enormi risorse economiche che se, invece, fossero sfruttate a dovere potrebbero creare 36mila posti di lavoro e porterebbero, si stima, circa un miliardo di euro all'anno per le economie territoriali del Belpaese.