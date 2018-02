I talenti di McCullers Leggerla è come un «Invito a nozze»

In mezzo. Tra William Faulkner e Flannery O'Connor. Lei. Carson McCullers. Uno dei grandi scrittori del Sud degli States. Per Graham Greene, la più brava. Afflitta da sfighe epocali - tra cui: ictus a 30 anni e un marito che le propone di uccidersi insieme, a Parigi - la McCullers, talento selvaggiamente precoce - il primo libro, Il cuore è un cacciatore solitario, scritto a vent'anni, è già un capolavoro - trova la perfezione in Invito a nozze. Scrittura cruda e poetica per narrare l'ossessione della dodicenne Frankie, che vuole scappare da provincia e parenti.

Davide Brullo