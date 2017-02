Incappucciati sparano al bar Un Far West con due feriti

Paola Fucilieri

Certo non capita tutti i giorni. E per fortuna. Te ne stai seduto al tavolino di un bar, tranquillo, senza pensieri, quando nel locale irrompono due tipi incappucciati, che indossano il bomber: uno tiene in mano una pistola.

All'inizio pensi a uno scherzo, si nota subito che quella calibro 8 è un'arma giocattolo, ma la paura comincia a fare capolino nel cervello. Ed è in quel momento, una manciata di secondi, che dal «giocattolo» partono gli spari. Uno, due, tre. E guarda un po', gli spari colpiscono di striscio te e la tua ragazza, mentre l'ultimo viene (...)