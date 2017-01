Un incendio nell'ex caserma Santa Barbara

Giovanni Masini

Un grosso incendio è divampato ieri intorno alle 13.30 in via Olivieri, alla periferia ovest della città nei pressi dell'ospedale San Carlo Borromeo. Le fiamme, che ancora non si sa se abbiano origine dolosa, hanno devastato un edificio all'interno dell'area militare un tempo occupata dalla caserma Santa Barbara (nella foto). Ingenti i danni allo stabile colpito, un vecchio deposito di materiali abbandonato sin da quando l'area, diversi anni fa, venne smilitarizzata. Fortunatamente le autorità sanitarie non segnalano né feriti né intossicati.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, accorsi dopo le segnalazioni dei residenti della zona preoccupati per le fiamme e per il fumo che si levavano dall'immobile incendiato. Dall'incendio si è immediatamente alzata, infatti, un'enorme colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e avvistata, grazie al cielo terso (...)