Insieme nella Notte Rosa la grande festa della Riviera

Elena Rampinini

«Togheter». La parola d'ordine, che dà un senso corale di partecipazione, è inglese. Quasi a confermare, se mai ce ne fosse bisogno, il respiro internazionale delle piccole capitali della movida e del turismo balneare adagiate su quel tratto di costa Adriatica che nell'immaginario collettivo evoca simboli saldamente legati al piacere e al divertimento. «Insieme», per accendere le candeline del dodicesimo compleanno di una grande festa dell'estate italiana che, come un rinnovato Capodanno celebrato nella stagione più solare, illumina a giorno chilometri e chilometri di Riviera Romagnola, da Comacchio a Cattolica. E' la Notte Rosa, che venerdì 7 luglio invita alla leggerezza e invade con la sua allegra atmosfera di sana dolce vita i lungomari, le spiagge, le piazze, i centri storici di luoghi rinomati per la genuina vocazione all'ospitalità. Monumenti, musei, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, negozi, alberghi.dal tramonto all'alba tutta la costa si tinge di rosa con luci e addobbi ad esprimere, con un colore che rappresenta la dolcezza, la capacità di incontro, relazione, gentilezza e sentimenti di questa terra. Il successo conclamato delle precedenti undici edizioni si rinnova grazie a una manifestazione che non smette mai di stupire: è una notte lunga, in realtà un intero fine settimana, durante il quale i dodici comuni costieri fanno quasi a gara per regalare emozioni indimenticabili e un'immagine autentica della Riviera, ognuno interpretando in modo diverso e creativo il tema di una festa così speciale. Quest'anno, ancor di più, si inneggia allo «stare insieme» in un grande divertimento fatto di musica, spettacoli, cultura, enogastronomia. Tutti protagonisti di un gioioso rito collettivo, su un immenso palcoscenico colorato che riflette centinaia di eventi dedicati ad adulti e bambini: una carica energetica alimentata anche da concerti, mostre, performance teatrali, magiche scenografie e infine fuochi d'artificio, il momento più atteso della Notte Rosa. Il calendario completo degli appuntamenti e i pacchetti di soggiorno dedicati alla grande festa dell'estate sono consultabili sul sito: www.lanotterosa.it. Altre informazioni: www.emiliaromagnaturismo.it.