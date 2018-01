Isola dei Famosi, Chiara Nasti ha abbandonato il gioco

La fame, la stanchezza e il freddo iniziano a farsi sentire all'Isola dei Famosi, dopo una settimana i vip sono piuttosto provati da questa esperienza.

Uno in particolare si è trovato completamente impreparato e ha deciso di lasciare il gioco: Chiara Nasti. "Ufficiale: come Spy ha anticipato ieri attraverso i social del nostro settimanale - scrive il settimanale - un concorrente del reality Isola dei famosi non ce l’ha fatta e, poche ore fa, si è autoeliminato lasciando la trasmissione. Chi sarà? Un uomo o una donna? Un naufrago che vive nella spiaggia dei migliori o una naufraga che soggiornava nella spiaggia dei peggiori? Lo scopriremo questa sera in puntata durante la diretta del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Spy rivela inoltre che altri clamorosi scoop esploderanno questa sera durante la messa in onda".

Subito dopo l'indiscrezione della rivista, la produzione dell'Isola dei Famosi ha annunciato pubblicamente che Chiara ha lasciato il gioco. L'influencer, infatti, nei giorni scorsi, era più volte scoppiata a piangere a causa delle nottate passata al freddo e sotto la pioggia. "Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?", si era lamentata con gli altri naufraghi dell'Isola.

E dopo il momento di sconforto, Chiara si era andata a confidare con la produzione: "Stanotte è stata la più brutta da quando siamo qui, perché c'era vento, pioggia, freddo. È proprio difficile, a me è venuta una crisi che ho quasi pensato di volermi ritirare, perché è stata un po' impossibile".

Ora la produzione ha scritto sul sito: "La più giovane del gruppo ha purtroppo ceduto alle privazioni dell'Isola del Peor, dopo solo sette giorni trascorsi sulle spiagge di Cayos Cochinos, e nella giornata di ieri ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco e fare il suo ritorno in Italia. I naufraghi hanno affrontato una prima settimana di sopravvivenza molto difficile a causa delle condizioni meteo: il maltempo e i continui temporali tropicali hanno condizionato le giornate sull’Isola del Mejor e l’Isola del Peor e hanno sicuramente influito sulla decisione finale di Chiara, che già durante il terzo giorno aveva manifestato la propria volontà di volersi ritirare dal gioco"