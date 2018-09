Iwc, 150 anni di pura modernità

Fabrizio Rinversi

Tribute to Pallweber, Portoghese nelle versioni Constance Force Tourbillon, Perpetual Calendar Tourbillon, Hand-Wound Eight Days, Big Pilot's Watch Annual Calendar, Portofino Hand-Wound Moon Phase, sono solo alcuni dei modelli lanciati da IWC per celebrare il 150° anniversario della fondazione. Un «parterre de rois» d'eccezione per accogliere il nuovo Manufakturzentrum, recentemente inaugurato (in foto, esterni), sito nella periferia di Schaffhausen, e completato dopo soli 21 mesi di lavori. Diamo alcune cifre per sottolineare la maestosità dell'opera: 42 milioni di chf investiti, 139 metri di lunghezza, 62 metri di larghezza, superficie lorda di 13.500 m2, 2.200 m2 di facciata in vetro, 2.223 m2 destinati alla «camera bianca», 238 postazioni di lavoro (capienza massima di 400 persone). Il CEO Christoph Grainger-Herr, architetto, che ha collaborato alla progettazione, alla definizione dei materiali e alle scelte estetiche, ha evidenziato: «Le superfici in vetro con profili neri sapientemente lavorati e le pensiline in bianco brillante creano un netto contrasto cromatico: lo stesso che si ritrova in molti dei nostri quadranti. Il nucleo in legno dell'edificio e le calde tonalità dei pavimenti in pietra trasmettono calore oltre ad essere emblema di lusso e ricercatezza, essenza del marchio IWC».

La nuova manifattura riunisce la produzione di componenti circa 1.500, estesa anche ai complicati - e l'assemblaggio dei movimenti, la realizzazione delle casse, la logistica, IT e il controllo. Da segnalare che l'assemblaggio avviene in un'atmosfera controllata, chiamata, come sopra accennato, «camera bianca», in cui la portata totale di aria filtrata è pari a 50.000 m³/h e l'ingresso delle particelle di polvere viene impedito anche tramite sovrapressione: un ambiente, questo, in cui avvengono anche pulizia e controllo finali. Riguardo, poi, alla produzione delle casse in titanio, platino, oro rosso, oro bianco e bronzo, risalta l'innovativo Ceratanium®, materiale che vanta l'infrangibilità e la leggerezza del titanio, e la durezza e la resistenza ai graffi della ceramica. Nel 1868, il fondatore, Florentine Ariosto Jones, seppe combinare arte orologiera e metodi di produzione avanzati: un credo che IWC porta avanti ancora oggi, coniugando talento artigianale e tecnologie di altissimo livello.