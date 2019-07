Juventus, Sarri accelera i tempi: già al lavoro alla Continassa

Maurizio Sarri ha deciso di accelerare i tempi ed è già al lavoro per programmare le attività della squadra. Secondo quanto ha riportato la Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico della Juventus si sarebbe già recato alla Continassa dove mercoledì inizierà il ritiro della quadra per organizzare la preparazioni fisica in vista della prossima stagione. Sarri si inconterà già oggi con il suo staff per iniziare a programmare tutto quanto nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso come da sua tradizione.

Lo staff è composto innanzitutto dal suo vice, Giovanni Martusciello che il nuovo tecnico ha voluto fortemente in squadra dopo l'anno passato all'Inter assieme a Spalletti. Ma Sarri potrà contare anche su nomi come Marco Ianni, Davide Renzato, Davide Losi, Massimo Nenci e Gianni Picchioni. Il nuovo allenatore dei bianconeri lavorerà dunque in queste 48 ore con il suo staff per definire tutto il lavoro da fare con la squadra.

Oggi è quindi l'ultimo giorno di riposo e di relax per i giocatori della Juventus. Domani, infatti, inizieranno le visite mediche e poi da mercoledì partiranno i primi allenamenti con i giocatori che torneranno in campo sotto la guida del nuovo allenatore. A stretto giro dovrebbe arrivare anche l'elenco dei giocatori convocati per il raduno estivo.