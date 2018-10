L’ex calciatore Stefano Fiore a processo: è accusato di omicidio stradale

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, per omicidio stradale e lesioni personali gravi, di Stefano Fiore. L'ex calciatore è accusato per la morte di un ragazzo di 22 anni e il ferimento del padre.

Era il 16 aprile 2017, mattina di Pasqua, quando l’atleta provocò il maxi tamponamento fatale sulla Flaminia, a Roma, in compagnia della moglie e delle figlie.

Infatti, secondo il pubblico ministero Antonio Clemente, quando Fiore viaggiava al volante della sua auto lo faceva a una velocità troppo elevata rispetto alle "condizioni del traffico, della visibilità e della strada, circolando quindi in maniera tale da non salvaguardare la sicurezza stradale e compiere tutte le manovre necessarie per prevenire situazioni di pericolo, non mantenendo una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva".

E proprio a bordo del veicolo che lo precedeva c’era il 22enne che perse drammaticamente la vita. Il 10 ottobre sarà il giudice dell’udienza preliminare a pronunciarsi sulla richiesta della Procura.