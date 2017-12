L'alchimia del granito che fa scorrere le ore

Il granito è una roccia ignea intrusiva a struttura cristallina (o granulare, di qui il nome, in quanto formata da grani/cristalli simili e visibili a occhio nudo). La riolite è il suo corrispondente effusivo, sempre di origine vulcanica, ma generata, sulla superficie terrestre, dal processo di solidificazione subaerea di masse magmatiche incandescenti provenienti dalla crosta terrestre (come il granito, per l'appunto). Granit e Ryolit sono i nomi delle prime due collezioni lanciate in settembre dal neonato brand svedese Carl Edmond, a significare un'espressività potente, vulcanica per l'appunto, presente in natura ed esplicitata come fondamento ideale per indicare il trascorrere del tempo. Un'alchimia che il fondatore, Ali Nouri, ha inserito in un contesto minimalista e dalle cromie pastello, proprio della tradizione di design scandinava, associandovi contenuti tecnici di matrice elvetica. E per non rischiare l'omologazione creativa, ha voluto che ad interpretare per lui l'essenzialità nordica, fosse ancora una firma svizzera di primissimo piano come Eric Giroud, curioso di mettersi alla prova con la generazione «Y», destinataria di un orologio classico ma audace al tempo stesso. È proprio questo il DNA di Carl Edmond, in abbinamento evidentemente a un prezzo «really affordable». Spazio allora a un'innovativa asimmetria delle anse ad «L», congiunte, sopra al 12, in un unicum tridimensionale mediante un segmento personalizzato, mentre al 6 rimangono tradizionalmente distaccate. Prendono corpo in questo modo, i tratti delle citate collezioni Ryolit e Granit, in acciaio. Rotonda la prima, da 36 o 40 mm, rigidamente carré la seconda, da 29 o 34 mm di lato, entrambe da 7 mm di spessore. Sul quadrante grené troviamo indici a filo e lancette a bastone, con i piccoli secondi scavati e stampati azurée al 6, e con la possibilità di scelta fra sette cromie (tra cui bianco, nero, gunmetal, navy blazer); il logo, poi, rappresenta la fusione tra forma e curva, principio cardine della contemporaneità di Carl Edmond, completata da movimenti al quarzo Ronda, vetri zaffiro e cinturini in pelle a concia vegetale, per un range di prezzo tra i 239 e i 259 . L'attore Joel Kinnaman, nativo di Stoccolma, co-protagonista della serie Usa House of Cards, è il testimonial di Carl Edmond, nonché socio di Ali Nouri, che di lui dice: «Incarna il nostro brand alla perfezione, ambizioso, sfidante, e impatta sul medesimo pubblico, precursore delle mode, self-confident e spensierato».

