L'aldilà esiste? Ecco i racconti di chi dice di esserci stato

Nde non è la sigla di uno dei tanti partitini italiani, ma l'acronimo di Near Death Experience, l'esperienza di pre-morte vissuta, nel mondo, da milioni di persone. Il primo a parlarne fu il medico Raymond Moody e tocca ora a un collega francese prenderne il testimone. Il libro diventa una sorta di indagine per capire che cosa avvenga dopo la morte, riportando le testimonianze di chi ha sfiorato l'aldilà. Sono perlopiù concordi: l'anima esce dal corpo, percorre un tunnel, incontra defunti conosciuti, abbraccia un Essere di Luce, si dispera per il «ritorno a casa».

Maurizio Acerbi