L'anima nobile di Charles fratello di tutti

Il beato Charles de Foucauld era un nobile rimasto orfano troppo presto. Visse una giovinezza inquieta e dissipata, fu anche ufficiale dell'esercito. Poi si mise a fare l'esploratore e andò in Marocco, dove conobbe il sufismo. Poi si convertì e divenne monaco trappista. Si spostò in Terrasanta, dove fu ordinato sacerdote. Alla fine si piazzò nel deserto del Sahara, in mezzo ai tuareg. Qui, imparata la lingua, andò a vivere in una specie di eremo. Divenne un profondo conoscitore dell'islam e fondò una famiglia religiosa prima di finire ammazzato in un raid di predoni.

Rino Cammilleri