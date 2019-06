L'atto di accusa di Pio X al modernismo

Pubblicata l'8 settembre 1907, l'enciclica Pascendi Dominici Gregis del Papa san Pio X è ancora la bestia nera di certo clero e di certo laicato cattolico. Infatti, condannava il modernismo, nonno dell'attuale progressismo. Lo definiva «sintesi di tutte le eresie», e nessuno in quel 1907 poteva immaginare che alla fine avrebbe vinto. Era una teoria filosofica fortemente influenzata dal laicismo e, all'interno della Chiesa, cercava di conciliare la fede cattolica con le ideologie di volta in volta egemoni. Ma a quadrare cerchi non riuscì nemmeno Archimede...

Rino Cammilleri