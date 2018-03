Lazio, Tare: "Inzaghi alla Juventus? Non prima di due anni"

La Lazio di Simone Inzaghi sta disputando una stagione di altissimo livello. I biancocelesti hanno vinto la Supercoppa italiana, sono terzi in campionato, disputeranno gli ottavi di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev e sono stati eliminati solo ai calci di rigore dal Milan di Gennaro Ivan Gattuso. Il direttore sportivo Igli Tare ha allestito negli anni una grande rosa con giocatori del calibro di Stefan de Vrij, Marco Parolo, Ciro Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Strakosha e tanti altri che stanno facendo cose egregie con la maglia della Lazio.

Il direttore sportivo del club di Lotito, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità di vedere Inzaghi sulla panchina della Juventus: "Simone alla Juventus? Non mi danno fastidio queste voci: si cresce, ma devono ancora succedere cose e passare un paio d'anni". Tare ha poi parlato del suo colpo Milinkovic-Savic e dello strapotere della Juventus in sede di mercato: "Seguivo Milinkovic-Savic da tempo, la Fiorentina contattò il padre e per questo lui andò prima da viola. Poi però mantenne la parola con me. La Juve? Il poterelo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è lampante".