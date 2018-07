La Lega cresce ancora e tiene il fiato sul collo al Movimento 5 Stelle

È il momento della Lega. Nei sondaggi si conferma le tendenza delle ultime settimane: il partito guidato da Matteo Salvini è in continua crescita e tiene il fiato sul collo al Movimento 5 stelle che però, secondo il sondaggio realizzato da YouTrend in esclusiva per l'agenzia Agi, resta ancora davanti di una incollatura.

La Supermedia della settimana fotografa un testa a testa con il movimento guidato da Luigi Di Maio, ma non l'avvenuto sorpasso del partito di Salvini. Il Movimento 5 Stelle è, infatti, al 29,1% mentre la Lega è al 28,6%. Dopo aver preso l'iniziativa su economia e lavoro con il discusso decreto "Dignità", i grillini sembrano, tuttavia, invertire la tendenza che li vedeva in calo da oltre due mesi. "Al momento la competizione tra i due alleati di governo sembra configurare una situazione win-win - si legge nel sondaggio confezionato da YouTrend - dal momento che la Lega non smette di crescere, infatti, la crescita del Movimento 5 Stelle vuol dire che l'area della maggioranza giallo-verde costituita dalla somma dei due partiti oggi è al suo massimo storico: poco meno del 58% dei consensi" .