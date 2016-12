L'eleganza felina di immaginare una vita da gatto

Quarant'anni dopo l'indimenticabile canzone Year of the Cat, dell'ormai dimenticato Al Stewart, questo 2016 sembra di nuovo l'anno del gatto. Accanto ai record di visualizzazioni in Rete delle compilation di «gatti matti», e dopo il discreto successo di ben due film coi felini come protagonisti, A spasso con Bob e Una vita da gatto, ecco in libreria una originale antologia di racconti inediti, dedicata alla creatura che più di tutte incarna l'idea di indolenza, eleganza e indipendenza. Come dice H.P. Lovecraft, «il cane dà, il gatto è», e questo florilegio di storie feline lo dimostra.

Luca Gallesi