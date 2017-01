Tra le lenzuola sporche all'ospedale spunta un piede umano

Macabro ritrovamento tra le lenzuola sporche dell’ospedale spunta un piede umano. C’è l’inchiesta a Salerno.

I fatti risalgono a giovedì scorso quando alcuni dipendenti della ditta che si occupa del lavaggio della biancheria utilizzata agli ospedali riuniti San Giovanni di Dio-Ruggi d’Aragona di Salerno hanno fatto la sconvolgente scoperta. Avvolta nelle lenzuola che dovevano essere lavate, c’era una parte di un piede umano.

Il raccapricciante ritrovamento è stato subito denunciato. Sui fatti c’è un’inchiesta. L’ipotesi principale riguarda la possibilità che si tratti di un arto amputato che, per cause tuttora oscure, sia finito tra i panni sporchi invece che “smaltito” secondo le modalità previste dalla legge, e cioé seppellito al cimitero, nell’area dedicata alle parti anatomiche amputate.

La normativa relativa allo smaltimento è abbastanza rigorosa e impone trattamenti obbligatori e il rispetto di regole di polizia mortuaria e di igiene pubblica che ricordano molto da vicino il trattamento previsto per i cadaveri e le salme.

Ed è proprio per chiarire le cause, e le eventuali responsabilità, che, come riporta La Città di Salerno, è stata presentata una denuncia dai vertici Asl per far sì che venga aperta un’inchiesta sui fatti.